Shamrock Industrial Company Limited (SICL) est une société basée en Inde, qui est un négociant de produits pharmaceutiques. La société propose une gamme de produits pharmaceutiques et de médicaments, ainsi que des activités commerciales connexes. Les divisions de la société comprennent Bulk, Pharmaceuticals and Chemicals Division (BPC), Medivet, Research and Development, ERP, Nviro Chemstock et Nutrasciences. BPC comprend la fabrication et la production en sous-traitance d'ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA), de produits intermédiaires avancés, de produits intermédiaires et de produits chimiques fins. Il s'agit de produits de fabrication, de fabrication en sous-traitance et d'externalisation. La gamme de produits de la division Medivet comprend des anthelminthiques puissants et sains. Nviro Chemstock exporte des API, des intermédiaires et des produits chimiques fins en sous-traitance. Le portefeuille de clients de la société comprend des producteurs d'API génériques, des sociétés multinationales, des fabricants de formulations finies et des distributeurs.

Secteur Produits pharmaceutiques