Shandong Daye Co. est une société basée en Chine qui se consacre principalement à la recherche et au développement, à la fabrication et à la vente de fils de perles, de fils d'acier et de fils pour tuyaux. Les produits de la Société sont principalement utilisés dans les pneus d'automobiles, les pneus d'ingénierie pour camions, les pneus de force, les pneus agricoles et les pneus d'aviation. La Société distribue ses produits sur le marché intérieur et à l'étranger.

Secteur Acier