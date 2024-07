Shandong Head Group Co Ltd, anciennement Shandong Head Co Ltd, est une société chinoise qui se consacre principalement au développement, à la fabrication et à la vente de polymères hydrosolubles. Le principal produit de la société est l'éther de cellulose non ionique. La société fabrique également de la méthylcellulose (MC), de l'hydroxyl éthyl cellulose (HEC), de la méthyl hydroxyl éthyl cellulose (MHEC), de l'hydroxyl propyl cellulose (HPC) et d'autres produits. Les produits de la société sont largement utilisés dans les matériaux de construction, la médecine, l'alimentation, les textiles, les produits chimiques quotidiens, l'exploration pétrolière, l'exploitation minière, la fabrication de papier, la polymérisation, l'aérospatiale et d'autres domaines. L'entreprise distribue ses produits sur le marché national et sur les marchés étrangers.

Secteur Chimie de spécialité