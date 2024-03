SHANDONG HUATAI PAPER INDUSTRY SHAREHOLDING CO.,LTD, anciennement Shandong Huatai Paper Co.,LTD, est principalement engagée dans la fabrication de produits en papier. Les principaux produits de la société sont le papier journal, le papier de culture, les produits chimiques, le papier couché, le papier d'emballage et les produits de pâte à papier. Ses produits chimiques comprennent la soude caustique à membrane ionique, le sel de chlore et d'autres produits. La société distribue ses produits sur les marchés nationaux et internationaux.

Secteur Papeterie