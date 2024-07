Shandong Sanyuan Biotechnology Co Ltd est une société basée en Chine qui se consacre principalement à la production et à la vente de nouveaux produits édulcorants. Les principaux produits de la société sont l'érythritol et le sucre composé. Les sucres composés comprennent le sucre composé de momordica grosvenori, le sucre composé de stévia, le sucre composé de sucralose et d'autres. Les produits de l'entreprise sont vendus en Amérique, en Europe, en Afrique, en Océanie et dans d'autres régions.

Secteur Transformation des aliments