SHANDONG SHENGLI CO., LTD. est une société basée en Chine dont l'activité principale est la vente de gaz naturel. La société opère principalement à travers quatre secteurs d'activité. Le secteur du gaz naturel est engagé dans la vente de gaz naturel. Le secteur de la fabrication de pipelines de gaz naturel est engagé dans la fabrication et la vente de pipelines en plastique. Le secteur de l'agrochimie est engagé dans la production et la vente de pesticides et d'engrais. Le segment Trading and Others s'occupe du commerce du pétrole raffiné, de l'importation de matières premières de polyéthylène (PE) et de vin rouge, ainsi que des investissements et autres activités. La société exerce principalement ses activités sur le marché national.

Secteur Services aux collectivités de gaz