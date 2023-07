Shandong Sito Bio-technology Co., Ltd. est une société basée en Chine et principalement engagée dans la fabrication de matières premières de médicaments stéroïdiens. La société fabrique ses produits par le biais du génie génétique et de la technologie de transformation microbienne. Les principaux produits comprennent l'androstènedione (AD ou 4AD), l'androstènedione (ADD), la 9-hydroxyandrostènedione (9OH-AD), l'hydroxyprogestérone et d'autres matières premières de base de médicaments stéroïdiens. Les médicaments stéroïdiens sont largement appliqués dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, de l'asthme bronchique, de l'eczéma et d'autres maladies de la peau et des maladies de chocs allergiques. La société exerce ses activités principalement sur le marché national.

Secteur Produits pharmaceutiques