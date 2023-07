SHANDONG XINHUA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED est une société basée en Chine qui se consacre principalement au développement, à la production et à la distribution de médicaments chimiques en vrac, de préparations et d'intermédiaires médicaux. Les principaux produits de la société comprennent le métamizole sodique, la caféine, l'aminopyrine, l'aspirine, l'hydrocortisone, l'acide pipémidique, l'ibuprofène, la L-dopa, les comprimés d'acide pipémidique, les comprimés de réglisse composés et les comprimés de nimodipine. L'entreprise distribue ses produits sur le marché intérieur et sur les marchés étrangers, notamment en Amérique, en Europe et ailleurs.

Secteur Produits pharmaceutiques