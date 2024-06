Shandong Yuma Sun-Shading Technology Corp Ltd est une société basée en Chine qui se consacre principalement à la recherche et au développement, à la production et à la vente de matériaux d'ombrage fonctionnels. Les principaux produits de l'entreprise sont les tissus d'ombrage, les tissus à gradation et les tissus d'ensoleillement. Les produits de l'entreprise sont principalement utilisés dans les domaines de l'ombrage intérieur des maisons, de l'ombrage intérieur des bâtiments publics et de l'ombrage extérieur. L'entreprise distribue ses produits à la fois sur le marché national et sur les marchés étrangers.

Secteur Textiles et Cuirs