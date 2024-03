SHANGHAI AJ GROUP CO.,LTD, anciennement Shanghai AJ Corporation, est principalement engagé dans le service de fiducie d'investissement, le commerce international et la gestion immobilière. Par l'intermédiaire de ses filiales, la société investit principalement ses actifs dans des biens immobiliers, et s'occupe de l'importation et de l'exportation de marchandises, ainsi que de la gestion et de la location de biens immobiliers. La société exerce ses activités principalement en Chine orientale et à Hong Kong, la Chine orientale étant son principal marché.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds