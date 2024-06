Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co Ltd est une entreprise chinoise qui se consacre principalement à la recherche et au développement, à la production et à la vente de réactifs pour la recherche scientifique. Les activités de l'entreprise couvrent les quatre principaux domaines de la chimie haut de gamme, des sciences de la vie, de la chromatographie analytique et de la science des matériaux, ainsi qu'une petite quantité de consommables expérimentaux. Les produits de l'entreprise sont utilisés dans les universités, les instituts de recherche scientifique, la biomédecine, les nouveaux matériaux, les nouvelles énergies, la conservation de l'énergie et la protection de l'environnement, l'aérospatiale et d'autres domaines. L'entreprise fabrique indépendamment des réactifs de recherche scientifique de la marque Aladdin et des consommables expérimentaux de la marque Silicon Valley, en s'appuyant principalement sur sa propre plateforme de commerce électronique www.aladdin-e.com pour réaliser des ventes en ligne. L'entreprise exerce principalement ses activités sur le marché chinois.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale