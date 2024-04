Shanghai Baosight Software Co., Ltd. est une société basée en Chine, principalement engagée dans le développement et l'ingénierie de logiciels, les services d'externalisation et l'intégration de systèmes. Les produits de la société sont utilisés dans les secteurs de l'acier, du transport, de l'externalisation des services, de l'exploitation minière, des métaux non ferreux, de la pétrochimie, de la fabrication d'équipements (y compris la construction navale), des ressources, de la finance, des services publics, de la conservation de l'eau, de la médecine et d'autres industries.

Secteur Logiciels