Exclusif - Le Pakistan prévoit de quadrupler sa production d'électricité à partir du charbon et de s'éloigner du gaz.

Une pénurie de gaz naturel, qui représente plus d'un tiers de la production d'électricité du pays, a plongé de vastes régions dans des heures d'obscurité l'année dernière. Une flambée des prix mondiaux du gaz naturel liquéfié (GNL) après l'invasion de l'Ukraine par la Russie et une crise économique onéreuse avaient rendu le GNL inabordable pour le Pakistan.

"Le GNL ne fait plus partie du plan à long terme", a déclaré le ministre pakistanais de l'énergie, Khurram Dastgir Khan, à Reuters, ajoutant que le pays prévoit d'augmenter la capacité nationale de production d'électricité au charbon à 10 gigawatts (GW) à moyen terme, contre 2,31 GW actuellement.

Le projet du Pakistan de passer au charbon pour fournir à ses citoyens une électricité fiable souligne les défis que pose l'élaboration de stratégies de décarbonisation efficaces, à l'heure où certains pays en développement peinent à garder les lumières allumées.

Malgré l'augmentation de la demande d'électricité en 2022, les importations annuelles de GNL du Pakistan sont tombées à leur plus bas niveau en cinq ans, les acheteurs européens ayant évincé les consommateurs sensibles aux prix.

"Nous avons des centrales électriques à base de GNL regazéifié parmi les plus efficaces au monde. Mais nous n'avons pas le gaz pour les faire fonctionner", a déclaré M. Dastgir dans une interview.

La nation d'Asie du Sud, qui lutte contre une crise économique déchirante et a un besoin urgent de fonds, cherche à réduire la valeur de ses importations de carburant et à se protéger des chocs géopolitiques, a-t-il ajouté.

Les réserves de change du Pakistan détenues par la banque centrale sont tombées à 2,9 milliards de dollars, ce qui suffit à peine à couvrir trois semaines d'importations.

"C'est cette question de pouvoir non seulement générer de l'énergie à bon marché, mais aussi avec des sources nationales, qui est très importante", a déclaré M. Dastgir.

La centrale Shanghai Electric Thar, une centrale d'une capacité de 1,32 GW fonctionnant au charbon domestique et financée dans le cadre du Corridor économique Chine-Pakistan (CPEC), a commencé à produire de l'électricité la semaine dernière. Le CPEC fait partie de l'initiative mondiale Belt and Road de Pékin.

Outre les centrales au charbon, le Pakistan prévoit également de renforcer son parc d'énergie solaire, hydraulique et nucléaire, a déclaré M. Dastgir, sans donner plus de détails.

Si les centrales proposées sont construites, cela pourrait également creuser l'écart entre la demande d'électricité du Pakistan et la capacité de production d'électricité installée, obligeant potentiellement le pays à mettre des centrales au ralenti.

La demande maximale d'électricité satisfaite par le Pakistan au cours de l'année se terminant en juin 2022 était de 28,25 GW, soit plus de 35 % de moins que la capacité de production d'électricité de 43,77 GW.

La façon dont le Pakistan financera le parc de centrales au charbon proposé n'était pas immédiatement claire, mais M. Dastgir a déclaré que la mise en place de nouvelles centrales dépendra de "l'intérêt des investisseurs", qu'il prévoit d'augmenter lorsque les centrales au charbon nouvellement mises en service s'avéreront viables.

Les institutions financières chinoises et japonaises, qui comptent parmi les plus grands financiers des unités de charbon dans les pays en développement, ont renoncé à financer des projets de combustibles fossiles ces dernières années sous la pression des activistes et des gouvernements occidentaux.