Shanghai GenTech Co Ltd est une entreprise basée en Chine qui fournit des solutions complètes pour les milieux et l'environnement des procédés. Ses principales activités sont divisées en trois catégories. La conception, la production, l'installation et le soutien des systèmes d'approvisionnement en gaz chimiques fournissent des produits qui comprennent des réservoirs de gaz spéciaux, des boîtes de dérivation, des équipements de transport de sources liquides, des unités de mélange de liquides pharmaceutiques, etc. Les principaux produits de l'activité de production et de vente de gaz spéciaux de haute pureté comprennent l'arsine, le phosphorane, le silane et les gaz mixtes. La conception et la construction du système de soutien de l'activité des usines propres comprennent les systèmes de climatisation des salles blanches, les systèmes de filtration de l'air et la décoration intérieure, ainsi que les systèmes d'eau de refroidissement des processus, les systèmes d'air comprimé propre et les systèmes de vide. Ses produits sont utilisés dans des industries telles que les pan-semiconducteurs, les communications par fibre optique et la fabrication pharmaceutique.

Secteur Machines et équipements industriels