Shanghai Hi-Road Food Technology Co Ltd est une entreprise chinoise qui se consacre principalement à la recherche et au développement, à la production et à la vente de crème non laitière, de chocolat, de confiture et d'autres ingrédients alimentaires cuits au four. Les principaux produits de la société sont les crèmes non laitières. Les produits de crème non laitière de la société sont divisés en deux catégories : la crème non laitière crémeuse et la crème non laitière non crémeuse, qui sont utilisées pour la décoration de surface et le remplissage des gâteaux et des pâtisseries. Ses produits à base de chocolat sont principalement utilisés pour la décoration de surface des gâteaux et des pâtisseries, ainsi que pour les fourrages tels que le pain et les gâteaux de lune. Ses produits à base de confiture sont principalement utilisés pour le fourrage et la décoration des gâteaux et des pâtisseries. Elle produit et vend également des arômes et des parfums. L'entreprise exerce ses activités sur le marché chinois et sur les marchés étrangers tels que l'Inde, la Thaïlande, le Viêt Nam et la Malaisie.

Secteur Transformation des aliments