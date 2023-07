Shanghai Hi-Tech Control System Co., Ltd. est une société chinoise principalement engagée dans la recherche, le développement, la fabrication et la vente de produits logiciels et matériels, de systèmes complets et de projets utilisant la technologie du contrôle. La société opère dans trois secteurs, à savoir le secteur de la fabrication intelligente, le secteur des nouvelles énergies et le secteur de la distribution de produits électriques industriels. Le segment Intelligent Manufacturing fournit principalement des services d'intégration d'automatisation et de communication industrielles et des produits d'automatisation et de communication industrielles. Le secteur des énergies nouvelles comprend les produits électroniques de haute puissance et les activités d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) des centrales électriques à énergie nouvelle. Le segment Distribution de produits électriques industriels s'occupe principalement de la distribution de produits électriques industriels et d'automatisation. La société exerce ses activités principalement sur le marché national.

Secteur Services et conseils en informatique