Shanghai AtHub Co Ltd est une société basée en Chine qui fournit des services de construction de centres de données. L'activité de service du centre de données Internet (IDC) de la société est principalement engagée dans les services d'hébergement de serveurs de centre de données et les services à valeur ajoutée de centre de données, y compris le conseil en planification, le conseil en conception, l'externalisation de la gestion des opérations, la vérification de l'acceptation et d'autres services. L'activité de solutions IDC de la société fournit principalement des services de portefeuille de produits, y compris des conseils en matière de conception et de planification, des solutions globales pour les centres de données, des services de transformation des centres de données et des services de garde par des tiers. L'activité de vente de services en nuage de la société est principalement engagée dans la vente de services et de produits en nuage. L'entreprise distribue ses produits sur le marché national.