Shanghai International Airport Co., Ltd. est spécialisé dans la détention et l'exploitation des aéroports de Pudong et de Hongquiao à Shanghai. L'activité s'organise autour de 4 pôles : - prestations de services aéroportuaires : gestion du trafic aérien, gestion des transports intermodaux et des terminaux, prestations de sécurité, d'assistance, de manutention des avions et des bagages, de contrôle et de transfert des passagers, etc. ; - exploitation d'espaces commerciaux et de services : magasins, restaurants, banques, bureaux de change, etc. ; - gestion d'actifs immobiliers : hôtels, hangars, bureaux, bâtiments logistiques, lounges, etc. ; - exploitation de parkings.

Secteur Services aéroportuaires