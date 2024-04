Les actions chinoises ont légèrement baissé mardi, les investisseurs se montrant prudents à l'approche d'un rapport clé sur l'inflation américaine et d'une série de données économiques nationales attendues plus tard dans la semaine.

** Cette semaine, l'accent est mis sur les données relatives à l'inflation américaine qui seront publiées mercredi. La Chine devrait également publier des données sur l'inflation, le commerce et les prêts de crédit pour le mois de mars cette semaine.

** La Chine doit également publier son produit intérieur brut (PIB) du premier trimestre et des indicateurs d'activité la semaine prochaine.

** Nous pensons que l'économie chinoise trouvera une assise plus solide en 2024", ont déclaré les analystes de HSBC dans une note. "L'économie devrait croître d'environ 4,9 %, soit un peu moins vite qu'en 2023, mais une performance sans doute meilleure, étant donné que les effets de base ne flatteront plus les chiffres. Bien que nous nous attendions à ce que le secteur immobilier se stabilise, il restera un frein pendant un certain temps encore. Il existe également des poches de croissance, tirées par le soutien à des domaines tels que l'investissement dans l'industrie manufacturière".

** Le premier ministre chinois Li Qiang a déclaré lors d'un symposium lundi avec des experts économiques et des hommes d'affaires que le pays rendrait les politiques macroéconomiques plus cohérentes et prêterait attention à une mise en œuvre précise des politiques, ont rapporté les médias d'État.

** À la mi-journée, l'indice Shanghai Composite était en baisse de 0,15 % à 3 042,37 points.

** Le sous-indice du secteur financier a baissé de 0,03%, le secteur de la consommation de base a baissé de 0,34%, l'indice immobilier a baissé de 0,5% et le sous-indice des soins de santé a augmenté de 0,08%. ** Les actions H chinoises cotées à Hong Kong ont progressé de 0,41% à 5 892,76, tandis que l'indice Hang Seng a augmenté de 0,55% à 16 824,36. ** L'indice de Shenzhen, plus petit, a progressé de 0,29%, l'indice ChiNext Composite des start-ups a augmenté de 0,29% et l'indice STAR50 de Shanghai, axé sur la technologie, a progressé de 0,25%. ** Dans la région, l'indice MSCI des valeurs asiatiques hors Japon a progressé de 0,59 %, tandis que l'indice japonais Nikkei a augmenté de 0,67 %. ** Le yuan était coté à 7,2343 pour un dollar américain, soit 0,05% de moins que la clôture précédente de 7,2305. ** Les gains les plus importants de l'indice principal Shanghai Composite ont été réalisés par Jenkem Technology Co Ltd, en hausse de 14,77%, suivi par Guangdong Lyric Robot Automation Co Ltd, en hausse de 13,8%, et Guangdong Jiayuan Technology Co Ltd, en hausse de 12,75%. ** Les principaux perdants de l'indice de Shanghai ont été Zhengping Road & Bridge Construction Co Ltd, en baisse de 10,029%, suivi de Zhejiang Huasheng Technology Co Ltd , qui a perdu 10%, et de Shanghai Lianming Machinery Co Ltd , en baisse de 9,983%.