SHANGHAI M&G STATIONERY INC. est une société chinoise principalement engagée dans la recherche et le développement, la conception, la fabrication et la vente d'instruments d'écriture, de papeterie pour étudiants et de papeterie de bureau. La société est également impliquée dans le développement de centres d'expérience de papeterie fine, la fourniture de plateformes de services de bureau à guichet unique, ainsi que dans l'Internet et les plateformes de commerce électronique. Les instruments d'écriture de la société comprennent principalement des stylos gel, des stylos à bille, des porte-mines, des stylos à base d'eau, des stylos fonctionnels et des pinceaux.