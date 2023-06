Shanghai National Center of Testing and Inspection for Electric Cable and Wire Co Ltd est une société basée en Chine dont l'activité principale est la fourniture de services d'essai par des tiers pour les fils et les câbles. Les principaux services de l'entreprise comprennent les essais de câbles électriques et de câbles optiques, l'inspection, la mesure des équipements et la vérification de la fonctionnalité, ainsi que des services techniques professionnels tels que la formation et l'évaluation des applications. Les services de l'entreprise couvrent cinq catégories de fils et de câbles, à savoir les câbles d'alimentation, les câbles de communication et les câbles à fibres optiques, les câbles nus et les produits conducteurs, les fils et les câbles utilisés dans les équipements électriques et les fils électromagnétiques. L'entreprise distribue ses produits sur le marché national et sur les marchés étrangers.