L'effondrement de SVB pourrait accroître l'inquiétude des investisseurs en bourse en Chine

Données financières CNY USD EUR CA 2022 194 Mrd 28 028 M 26 279 M Résultat net 2022 49 277 M 7 118 M 6 674 M Dette nette 2022 - - - PER 2022 4,20x Rendement 2022 5,98% Capitalisation 210 Mrd 30 315 M 28 423 M Capi. / CA 2022 1,08x Capi. / CA 2023 1,05x Nbr Employés 63 361 Flottant 50,4% Graphique SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO., LTD. Tendances analyse technique SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO., LTD. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Haussière Baissière Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 10 Dernier Cours de Clôture 7,15 CNY Objectif de cours Moyen 8,32 CNY Ecart / Objectif Moyen 16,3% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Wei Dong Pan Vice Chairman & President Xin Hao Wang Chief Financial Officer & Vice President Yang Zheng Chairman Ming Zhang Independent Non-Executive Director Hong Ping Cai Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO., LTD. -1.79% 30 315