La volonté de Pékin d'assouplir le crédit fait craindre un resserrement des marges bancaires

L'assouplissement des conditions monétaires par la Chine - à l'opposé de l'orientation politique de la plupart des pays - est destiné à relancer la croissance et a déclenché un solide rebond des actions.

Au cours du mois dernier, alors que les règles COVID-19 ont été assouplies à Shanghai et à Pékin, l'indice des valeurs sûres CSI300 a augmenté de près de 8 %, tandis que l'indice STAR 50, axé sur la technologie, a bondi de plus de 18 %.

Toutefois, l'indice bancaire CSI300, qui suit les "quatre grandes" banques d'État et d'autres créanciers, y compris la Shanghai Pudong Development Bank, contrôlée par le gouvernement local, a perdu 0,7 % sur la même période en raison des inquiétudes concernant la santé financière des créanciers.

La semaine dernière, la Commission chinoise de réglementation des banques et des assurances (CBIRC) a exhorté les banques à renforcer le soutien aux entreprises touchées par le COVID, en autorisant une plus grande tolérance pour les créances douteuses.

Les créanciers chinois sont confrontés à "un compromis de plus en plus apparent entre rester rentable et soutenir l'économie", a déclaré Gary Ng, économiste chez Natixis. Le mandat d'aider l'économie signifiera que les banques devront "sacrifier leur rentabilité ... pour aider les entreprises et les ménages."

La marge d'intérêt nette des banques a déjà chuté à 2,04 % au premier trimestre, contre 2,1 % en 2020, et sera probablement comprimée davantage, a-t-il dit.

Fin mai, la Banque populaire de Chine (PBOC) a exhorté les banques à "rehausser leur position politique" en mettant en œuvre des mesures de relance, et a appelé à la mise en place d'un mécanisme d'incitation qui permettrait aux agents de crédit "désireux" et "audacieux" de prêter aux petites entreprises.

Les appels des régulateurs surviennent alors que des signes indiquent que les banques averses au risque parquent leur argent dans des instruments financiers à court terme et à faible risque, poussant les rendements de ces derniers vers zéro.

FAIBLES VALORISATIONS

Xie Chen, un gestionnaire de fonds chez Shanghai Jianwen Investment Management Co, affirme que l'assouplissement monétaire est une arme à double tranchant pour les banques.

Alors que l'expansion du crédit augmente les revenus, "si vous réduisez les taux de prêt sans réduction proportionnelle des taux de dépôt, la rentabilité diminuera naturellement", a déclaré Xie.

Les très faibles valorisations des banques montrent que le marché s'attend à des amortissements des prêts non performants, a-t-il ajouté.

Les créanciers cotés en Chine s'échangent à 5,18 fois les bénéfices et 0,65 fois la valeur comptable, ce qui fait du secteur bancaire le secteur le moins cher en Chine, où les biens de consommation de base s'échangent à un multiple de bénéfices de 38,4.

Les banques chinoises sont également beaucoup moins chères que la moyenne de 9,74 fois les bénéfices et 1,03 fois la valeur comptable pour les banques mondiales dans l'indice Refinitiv Global Banks Price Returns.

Par conséquent, certains investisseurs estiment que le pessimisme à l'égard des banques chinoises est exagéré.

"L'évaluation actuelle des banques est si basse qu'elle semble prévoir des faillites à grande échelle dans le secteur", a déclaré Dong Baozhen, gestionnaire de fonds chez Lingtong Investment, qui juge un tel scénario peu probable.

Malgré le récent rebond, "la bulle des valeurs technologiques chinoises est en train d'éclater, et l'argent finira par affluer vers les actions bancaires faiblement valorisées", a-t-il ajouté.