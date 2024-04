Shanghai Putailai New Energy Technology Co. est une société basée en Chine qui se consacre principalement à la recherche, au développement, à la production et à la vente de matériaux pour batteries lithium-ion et d'équipements de traitement de nouvelle énergie. Les principaux produits de la Société comprennent les anodes pour batteries lithium-ion, les machines automatiques de revêtement, les diaphragmes revêtus, les films d'emballage en aluminium-plastique et l'alumine nanométrique. La Société distribue ses produits sur le marché intérieur et à l'étranger.

Secteur Equipements et composants électriques