Zéro-COVID, beaucoup d'argent : Les dépenses de la Chine en matière d'antivirus stimulent le secteur médical, la technologie et la construction.

La politique chinoise du "zéro COVID", qui consiste à surveiller, tester et isoler en permanence ses citoyens pour éviter la propagation du coronavirus, a mis à mal une grande partie de l'économie du pays, mais elle a créé des bulles de croissance dans les secteurs de la médecine, de la technologie et de la construction.

Le gouvernement chinois, seul parmi les grands pays à promettre d'éradiquer le coronavirus à l'intérieur de ses frontières, est en passe de dépenser plus de 52 milliards de dollars (350 milliards de yuans) cette année pour des tests, de nouvelles installations médicales, des équipements de surveillance et d'autres mesures anti-COVID, qui bénéficieront à pas moins de 3 000 entreprises, selon les analystes.

"En Chine, les entreprises qui fournissent des services de test et d'autres industries connexes gagnent beaucoup d'argent en raison de l'accent mis par le gouvernement sur une approche basée sur le confinement dans la lutte contre le COVID", a déclaré Yanzhong Huang, spécialiste de la santé mondiale au Council on Foreign Relations (CFR), un groupe de réflexion américain.

La Chine a pour objectif d'avoir des centres de dépistage du COVID à moins de 15 minutes de marche de chacun dans ses grandes villes et continue d'imposer des tests de masse au moindre signe d'épidémie. Pacific Securities, basée à Hong Kong, estime que cela a créé un marché de plus de 15 milliards de dollars par an pour les fabricants et les fournisseurs de tests.

Le gouvernement paie la facture pour la grande majorité de ce montant, soit en achetant des kits de tests, soit en payant des entreprises pour effectuer des tests. Bien que les prix des tests aient chuté depuis l'apparition du coronavirus au début de l'année 2020 pour atteindre aussi peu que 50 cents par test - cette demande continue a aidé un certain nombre de sociétés.

Le bénéfice du premier trimestre a plus que doublé pour Dian Diagnostics Group Co Ltd, basé à Hangzhou, l'un des plus grands fabricants de tests médicaux de Chine. Ses revenus ont bondi de plus de 60 % pour atteindre 690 millions de dollars, dont un peu moins de la moitié pour ses services de tests COVID, presque entièrement payés par le gouvernement.

La société rivale Adicon Holdings Ltd, qui a reçu environ 300 millions de dollars, principalement de l'argent du gouvernement, pour ses tests COVID en 2020 et 2021, selon les états financiers de la société, a demandé une introduction en bourse à la bourse de Hong Kong.

Shanghai Runda Medical Technology Co Ltd a déclaré qu'elle traitait jusqu'à 400 000 tests COVID par jour en avril, pendant le verrouillage de Shanghai qui a duré près de deux mois, générant plus de 30 millions de dollars par mois, selon un article du Securities Times, un journal d'État.

La Chine défend sa politique de "zéro COVID" comme étant cruciale pour sauver des vies et empêcher son système de santé d'être débordé. Elle montre peu de signes de recul, même si le bilan économique s'alourdit.

Les derniers indicateurs montrent que l'économie du pays s'est fortement affaiblie depuis le mois de mars, l'emploi, les dépenses de consommation, les exportations et les ventes de logements ayant été frappés par les mesures de verrouillage rigoureuses qui ont engorgé les autoroutes et les ports, bloqué les travailleurs et fermé les usines.

De nombreux économistes du secteur privé s'attendent à ce que l'économie se contracte au cours du trimestre d'avril à juin par rapport à l'année précédente, par rapport à la croissance de 4,8 % du premier trimestre. L'indice CSI 300, l'indice des valeurs sûres, est en baisse de 19 % cette année.

Les investisseurs ne savent pas combien de temps durera le boom pour des entreprises comme Dian, Adicon et Shanghai Runda, dont les fortunes sont étroitement liées aux dépenses du gouvernement. Les analystes s'attendent, en moyenne, à ce que le chiffre d'affaires de Dian baisse légèrement l'année prochaine, alors qu'ils voient Shanghai Runda poursuivre sa croissance. Les stocks des deux entreprises sont en baisse depuis le début de l'année.

"Le développement de l'épidémie est incertain en raison du grand nombre de souches mutées du nouveau coronavirus et de la complexité de l'infectiosité", indique une récente obligation de recherche d'Essence Securities, basée à Shenzhen. "Si la propagation de l'épidémie est bien contrôlée et que la politique de prévention des épidémies est ajustée, cela peut avoir un impact négatif sur la demande du marché pour les tests d'acide nucléique COVID."

Huang, du CFR, a déclaré que le programme massif de verrouillage, de traçage et d'isolement mis en place par la Chine pouvait prévenir un scénario catastrophe, mais ne constituait pas une solution permanente. "Sur le plan épidémiologique et économique, c'est insoutenable", a-t-il déclaré.

Dian Diagnostics, Adicon et Shanghai Runda n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. Les autorités sanitaires de Pékin et de Shanghai n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

SURVEILLANCE DE MASSE, BÂTIMENTS RAPIDES

Des dizaines de fabricants de caméras de surveillance et d'imagerie thermique, tels que Wuhan Guide Infrared Co Ltd et Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd, ont bénéficié de la demande du gouvernement chinois pour des gadgets qui peuvent l'aider à suivre le statut COVID de ses 1,4 milliard de citoyens.

Wuhan Guide, l'un des principaux fabricants mondiaux d'équipements d'imagerie thermique, a doublé ses revenus en 2020 en faisant des heures supplémentaires pour fournir des caméras de détection de la fièvre à travers la Chine et à l'étranger. La croissance a plafonné l'année dernière, mais les analystes s'attendent à ce qu'elle reprenne cette année et l'année prochaine. La société n'a pas répondu à une demande de commentaire.

La maladie a été la mère de l'invention. Depuis mars, les entreprises et les instituts de recherche chinois ont déposé au moins 50 brevets liés au COVID, selon un examen par Reuters des bases de données internationales et nationales. Les inventions sont pour la plupart liées à l'adaptation de caméras et de plateformes de surveillance existantes afin de suivre les contacts proches et d'identifier les cas positifs potentiels.

Le besoin urgent de centaines de nouveaux hôpitaux, pour soulager l'infrastructure médicale chinoise déjà très sollicitée, a créé un boom pour certaines entreprises de construction.

China Railway Group Ltd, un conglomérat basé à Pékin qui englobe la construction, la fabrication et l'immobilier, a construit des hôpitaux de fortune dans toute la Chine cette année, et a été particulièrement actif dans les régions durement touchées par le COVID, comme Shanghai et la ville de Changchun, dans le nord-est du pays. Ses bénéfices ont augmenté régulièrement au cours des deux dernières années, au moins en partie grâce aux projets liés au COVID, et les analystes s'attendent à ce que cela continue au cours des prochaines années. Son action a atteint son plus haut niveau depuis trois ans en mai. China Railway Group n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Un analyste a estimé qu'environ 300 hôpitaux de fortune ont été construits dans toute la Chine pendant une période de 35 jours entre mars et avril, alors que les infections se multipliaient, pour un coût de plus de 4 milliards de dollars.

Un tiers de ces hôpitaux ont été construits à Shanghai et dans ses environs. Il n'y a aucun signe de relâchement de la demande de la part du gouvernement. Le 15 mai, le chef de la Commission nationale de la santé de Chine, Ma Xiaowei, a appelé à la construction de ce qu'il a appelé des "hôpitaux de fortune permanents" dans la principale publication du Parti communiste chinois, Qiushi, suggérant qu'il y aura un besoin à long terme pour de tels bâtiments.

Un examen par Reuters des appels d'offres pour de tels projets suggère que le gouvernement dépensera environ 15 milliards de dollars cette année pour de nouveaux hôpitaux. (Reportage d'Eduardo Baptista à Pékin ; édition de Bill Rigby)