Shanghai United Imaging Healthcare Co Ltd est une entreprise chinoise qui fournit principalement des équipements d'imagerie médicale, des produits de radiothérapie, des instruments pour les sciences de la vie et des solutions médicales numériques et intelligentes. Ses produits comprennent des systèmes d'imagerie par résonance magnétique (MR), de tomographie informatisée à rayons X (CT), des systèmes d'imagerie à rayons X (XR), des systèmes d'imagerie moléculaire (PET/CT, PET/MR), des systèmes d'accélérateurs linéaires médicaux (RT) et des instruments pour les sciences de la vie. Dans le domaine du diagnostic et du traitement numériques, l'entreprise propose les services United Imaging Medical Cloud pour réaliser la collaboration en nuage des équipements et des applications et le partage des ressources médicales, et pour fournir des solutions complètes aux clients finaux.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés