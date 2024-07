Shanghai Vico Precision Mold & Plastics Co Ltd est une société basée en Chine qui se consacre principalement à la fabrication de pièces automobiles. L'entreprise se consacre principalement à la recherche et au développement, à la production et à la vente de pièces électroniques automobiles de précision, de connecteurs et de pièces non automobiles et de moules de précision. Les pièces électroniques automobiles de précision sont des composants de systèmes d'alimentation, des composants de systèmes de châssis, des connecteurs et des composants automobiles, et d'autres produits. Les connecteurs et pièces non automobiles sont principalement divisés en connecteurs de communication, connecteurs d'électronique grand public et connecteurs industriels. Les moules de précision comprennent les moules à injection et les moules d'emboutissage.