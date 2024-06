Shanghai Wisdom Information Technology Co Ltd est une société basée en Chine dont l'activité principale est le développement de logiciels. La société se consacre au développement de logiciels et aux services d'information qui améliorent la numérisation, la mise en réseau et l'intelligence des processus de production et d'affaires des clients. Les principales activités de l'entreprise comprennent le développement de logiciels, les services d'exploitation et de maintenance, l'intégration de systèmes, la vente de produits logiciels et les services. Les produits logiciels de la société comprennent principalement le système de gestion des opérations de fabrication, le système de gestion des ressources de l'entreprise, la plateforme de gestion des opérations intégrées des technologies de l'information (TI) et le système de gestion des données. Les produits de l'entreprise sont principalement utilisés dans la fabrication intelligente, la finance numérique et d'autres aspects.

Secteur Logiciels