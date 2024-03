Shanghai Zhenhua Heavy Industries (ZPMC) a déclaré dimanche que ses grues ne constituaient pas une menace pour la cybersécurité, après que des commissions du Congrès américain ont mis en doute le travail de l'entreprise publique chinoise sur des grues destinées aux États-Unis.

Les commissions de sécurité de la Chambre des représentants, qui examinent l'installation par ZPMC d'équipements du groupe suisse d'ingénierie ABB sur des grues navire-terre à destination des États-Unis, ont invité en janvier les dirigeants d'ABB à des auditions publiques afin de clarifier leur relation avec ZPMC, qui, selon eux, soulève des "préoccupations importantes".

"ZPMC prend les préoccupations américaines au sérieux et estime que ces rapports peuvent facilement induire le public en erreur en l'absence d'un examen factuel suffisant", a déclaré ZPMC dans un document, faisant référence à l'enquête menée par les commissions de la sécurité intérieure et de la concurrence stratégique.

"Les grues fournies par ZPMC ne posent aucun risque de cybersécurité pour les ports.

ABB a déclaré avoir vendu ses équipements de contrôle et d'électrification à de nombreux fabricants de grues, y compris des entreprises chinoises, qui ont à leur tour vendu des grues directement aux ports américains.

Les États-Unis et la Chine, les plus grandes économies du monde, s'accusent fréquemment de cyberattaques et d'espionnage industriel. Cette année, Washington a déclaré avoir perturbé une opération chinoise de cyberespionnage visant les infrastructures américaines et enquêter sur les importations de véhicules chinois en raison des risques pour la sécurité nationale. Il avait auparavant interdit l'accès aux entreprises de télécommunications chinoises.

ZPMC a déclaré que les grues qu'elle fournit sont utilisées dans des ports du monde entier, y compris aux États-Unis, et qu'elles sont conformes aux normes internationales et aux lois et réglementations applicables.

Cotée à la bourse de Shanghai, ZPMC est l'un des plus grands fabricants de machines portuaires au monde et possède une flotte de plus de 20 navires de transport, selon son site web.

ABB réalise 16 % de son chiffre d'affaires en Chine, ce qui le place en deuxième position derrière le marché américain (24 %).