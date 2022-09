En France, hommages à la grâce et à l'héritage de la Reine Elizabeth 08/09/2022 | 23:19 Envoyer par e-mail :

Les lumières de la Tour Eiffel s'éteindront tôt jeudi soir en hommage à la Reine Elizabeth. Les Parisiens se souviendront de la monarque britannique qui a fait traverser à son pays des bouleversements avec calme et grâce pendant plus longtemps que beaucoup n'ont vécu. La mort à Paris, en 1997, de son ancienne belle-fille, la princesse Diana, a poussé Elizabeth à endurer certains des jours les plus sombres de ses 70 ans sur le trône, lorsque le palais semblait déconnecté de l'effusion de chagrin du public. Au monument de la Flamme de la Liberté, situé au-dessus du passage souterrain où Diana a été tuée, certains passants se sont arrêtés pour se souvenir d'une figure de proue nationale et du monarque britannique ayant régné le plus longtemps. "Elle était la personne qui définissait la Grande-Bretagne", a déclaré l'opticienne Salima Gersa. Une autre femme, Valerie, employée de musée, a déclaré que la mort d'Elizabeth marquait "la fin d'une époque" : "C'était une femme extraordinaire qui a vu le monde qui l'entourait s'effondrer". Tout en restant un symbole de stabilité et de continuité pour les Britanniques à une époque de déclin économique national relatif, Elizabeth a également tenté d'adapter l'ancienne institution de la monarchie aux exigences de l'ère moderne. "(Sa mort marque) un moment tragique, mais elle a eu une grande vie et a un grand héritage", a déclaré le touriste américain Greg Shanon.

