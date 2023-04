Le directeur général de Shanta Gold quitte ses fonctions, la production d'or est en baisse

(Alliance News) - Shanta Gold Ltd a annoncé lundi que son directeur général, Eric Zurrin, quittera ses fonctions après six années passées au sein de l'entreprise. Il restera en poste jusqu'à la publication de ses résultats intermédiaires et tout au long du troisième trimestre.

Le producteur, développeur et explorateur d'or centré sur l'Afrique de l'Est a déclaré qu'il avait entamé le processus de recherche d'un successeur et qu'il informerait le marché en temps voulu.

"Je voudrais remercier Eric pour avoir réussi à transformer la fortune de Shanta Gold au cours des six dernières années. L'entreprise est aujourd'hui largement améliorée par rapport à celle qu'il a reprise en 2017 et il a transformé Shanta d'un producteur d'or à un seul actif, dans un seul pays, encombré de dettes, en une entreprise avec une base de revenus diversifiée et une croissance de l'exploration extrêmement attrayante", a déclaré le président Tony Durrant.

"Eric a catalysé la nouvelle approche de Shanta en tant que champion minier tanzanien moderne et décentralisé, a eu la vision et le leadership nécessaires pour développer un plan viable pour la construction réussie de la deuxième mine d'or en production de Shanta - Singida - et a transformé la croissance de Shanta grâce à l'acquisition réussie du projet de l'ouest du Kenya. Son engagement et ses compétences astucieuses en matière d'investissement ont été la clé de notre succès".

M. Zurrin a ajouté à propos de son leadership : "Au cours de cette période, le cours de l'action de Shanta a augmenté de 340 %, les ressources en or ont été multipliées par trois pour atteindre 3,7 millions d'onces, la production a augmenté de 50 % pour atteindre 100 000 [onces par an] en rythme de croisière, et nous avons consolidé notre position en tant que producteur et explorateur d'or junior diversifié et à dividendes très attrayants en Afrique de l'Est.

"L'entreprise n'a jamais été aussi forte et avec une équipe de direction expérimentée en place, le moment semble venu de passer le relais à quelqu'un de nouveau."

Shanta Gold a également fourni une mise à jour de la production et des opérations pour le premier trimestre, dans laquelle elle a déclaré que la production d'or à la mine d'or de New Luika en Tanzanie était en baisse de 8,5 % à 15 317 onces, contre 16 742 onces au cours du trimestre précédent.

Zurrin a déclaré que ce chiffre était "légèrement inférieur au budget en raison d'une disponibilité temporairement réduite des équipements souterrains en février, qui a été corrigée en mars, et de pluies généralement excessives".

"Malgré cela, la production d'or pour janvier et mars a été supérieure à la production budgétée. La production d'avril est en bonne voie pour atteindre environ 6 kilo onces et nous restons confiants quant à la réalisation des prévisions pour l'ensemble de l'année de la mine, à savoir 66-72 kilo onces", a-t-il ajouté.

Shanta Gold a également noté la première coulée d'or à la nouvelle mine d'or de Singida en Tanzanie le 30 mars, prévoyant que la mine augmentera la production de Shanta à environ 100 000 onces par an.

La production commerciale de Singida devrait débuter au cours du deuxième trimestre.

Elle a également fait état de résultats "exceptionnels" en matière d'exploration et de forage dans le cadre du projet West Kenya, les ressources étant désormais estimées à environ 1,8 million d'onces à 5,6 grammes par tonne d'or, dont 720 000 onces dans la catégorie "indiquée" à une teneur de 11,5 grammes par tonne d'or.

"Le forage devant reprendre dans les prochaines semaines, nous sommes enthousiasmés par le potentiel de West Kenya à devenir l'une des prochaines mines d'or à haute teneur d'Afrique", a déclaré M. Zurrin.

Au 31 mars, la trésorerie et les liquidités de Shanta Gold s'élevaient à 11,5 millions USD, soit une baisse de 12 % par rapport aux 13,0 millions USD au 31 décembre.

Les actions de Shanta Gold étaient en hausse de 0,7 % à 13,09 pence chacune à Londres lundi après-midi.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.