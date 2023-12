(Alliance News) - Shanta Gold Ltd a déclaré mercredi que son conseil d'administration avait accepté une offre de rachat en espèces du conglomérat industriel ETG, qui valorise le producteur d'or d'Afrique de l'Est à un peu plus de 140 millions de livres sterling.

Saturn Resources Ltd, filiale à 100 % d'ETC Holdings (Mauritius) Ltd, a proposé 13,5 pence par action Shanta en espèces, ce qui valorise l'ensemble de ses capitaux propres à 142 millions de livres sterling. Les actionnaires de Shanta recevront également un dividende intérimaire pouvant atteindre 0,15 pence, qui sera déclaré par le conseil d'administration de Shanta et versé avant le rachat.

Les actions de Shanta étaient en hausse de 2,4 % à 12,95 pence mercredi après-midi à Londres. L'action a progressé de 41 % au cours de l'année écoulée.

ETC Holdings est une société d'investissement qui est l'actionnaire de contrôle d'ETC Group. Le conglomérat industriel, qui se négocie sous le nom d'ETG, opère dans les secteurs des matières premières agricoles, des métaux et de l'énergie. Il englobe également les intrants agricoles et la logistique, ainsi que d'autres activités.

ETG est contrôlé par Ketan Patel, Birju Patel et Mahesh Patel, Ketan Patel étant déjà membre du conseil d'administration de Shanta.

L'offre de rachat de Shanta a été acceptée par son premier et son deuxième actionnaire, qui détiennent chacun 8,7 % et 8,6 % des droits de vote, ainsi que par les administrateurs de Shanta, qui représentent 1,9 % des droits de vote. Au total, l'offre a été acceptée à 19,2 % jusqu'à présent.

"En tant qu'actionnaire de Shanta, nous continuons à soutenir la direction et sa stratégie", a déclaré Ketan Patel. "Toutefois, nous pensons que le prix de l'action de Shanta peut entraver la capacité de Shanta à mettre en œuvre sa stratégie et son potentiel de maximisation des rendements futurs pour les actionnaires.

M. Patel a ajouté : "En tant que membre d'ETC Holdings, Shanta bénéficiera de l'expérience et des relations d'ETC Holdings et d'ETG en Afrique de l'Est et, par conséquent, disposera d'un soutien supplémentaire pendant la période d'instabilité macroéconomique accrue que nous connaissons actuellement".

Par Tom Waite, rédacteur en chef d'Alliance News

