Shanta Gold envisage d'augmenter sa production grâce aux progrès réalisés à Singida en Tanzanie

(Alliance News) - Shanta Gold Ltd a déclaré lundi qu'elle était ravie des progrès réalisés à Singida, son projet aurifère en Tanzanie, alors qu'elle cherche à démarrer la production le mois prochain.

L'activité de construction globale du projet est achevée à 93%, a déclaré aux investisseurs le producteur, développeur et explorateur d'or d'Afrique de l'Est, tandis que tous les équipements essentiels à l'exploitation ont été livrés.

En outre, le stock de minerai concassé à Singida a atteint 32 300 tonnes, ce qui correspond à plus d'un mois d'approvisionnement. Shanta Gold a déclaré que cela a considérablement réduit les risques de la période de montée en puissance des opérations.

Le stock de minerai en cours d'exploitation à l'usine de traitement est actuellement de 127 000 tonnes avec une teneur moyenne de 3,34 grammes par tonne, contenant 13 581 onces d'or, soit quatre mois de traitement.

En ce qui concerne l'avenir, la société a déclaré que la mise en service à chaud du circuit de broyage fabriqué par NCP est en bonne voie pour la seconde moitié de février, tandis que le revêtement HDPE de l'installation de stockage des résidus pour le dépôt partiel devrait être terminé d'ici mars.

Shanta a également accueilli de nouveau George Kondela en tant que nouveau directeur général de la mine de Singida. Kondela est un ressortissant tanzanien avec 24 ans d'expérience dans le secteur minier. Il a précédemment travaillé avec Shanta en 2019 et 2020 avant d'être recruté par Barrick.

"Nous sommes ravis des grands progrès réalisés à Singida, la construction se déroulant comme prévu pour une première production le mois prochain. L'achèvement de cette mine transformera Shanta Gold en un producteur de 100 000 onces par an avec une base de ressources diversifiée, en dé-risquant le bilan et en fournissant à l'entreprise une plus grande flexibilité financière", a déclaré le PDG Eric Zurrin.

Les actions de Shanta Gold se négociaient en hausse de 4,8 % à 11,40 pence chacune à Londres lundi matin.

Par Holly Beveridge ; journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.