Shanta Gold Limited est un producteur, un développeur et un explorateur d'or. La société détient des propriétés d'exploration couvrant environ 800 kilomètres carrés dans les anciennes zones minières coloniales sous-explorées du champ aurifère de Lupa. Outre ses actifs tanzaniens, la mine d'or de New Luika (New Luika) et le projet aurifère de Singida (Singida), la société possède également le projet West Kenya au Kenya, avec des ressources définies à haute teneur et des licences de prospection. La mine New Luika est située dans le district de Songwe, dans le sud-ouest de la Tanzanie, à environ 700 kilomètres au sud-ouest de Dar es Salaam. New Luika est une exploitation minière à ciel ouvert et souterraine. Singida est situé dans la région d'Ikungi en Tanzanie centrale. Le projet West Kenya couvre environ 556 kilomètres carrés du champ aurifère de roches vertes du lac Victoria, dans l'ouest du Kenya. Les deux centres miniers identifiés sur les licences de Shanta Gold pour le projet West Kenya sont le centre minier potentiel de Kakamega et le centre minier potentiel de Ramula.

Secteur Or