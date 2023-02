Shanta Gold salue la nouvelle estimation des ressources au Kenya

(Alliance News) - Ce qui suit est un tour d'horizon des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mercredi et non rapportées séparément par Alliance News :

----------

Shanta Gold Ltd - Producteur, développeur et explorateur d'or axé sur l'Afrique de l'Est - Les ressources indiquées du Kenya occidental augmentent de 58% pour atteindre 1,14 million d'onces. "Cette mise à jour de l'estimation des ressources fait suite à l'achèvement réussi du programme de forage 2022 de la société à West Kenya et s'ajoute à la mise à jour de l'estimation des ressources minérales pour les gisements Bushiangala et Isulu", déclare Shanta.

----------

Beowulf Mining PLC - société minière avec des projets de minerai de fer, de graphite, d'or et de métaux de base en Suède, en Finlande et au Kosovo - Déclare que la filiale Jokkmokk continue de progresser dans les travaux de demande de permis environnemental pour Kallak North. Il déclare que les plans et les budgets seront finalisés lorsque la levée de fonds de 9,1 millions de livres sterling sera terminée. La demande de permis environnemental est prévue pour le quatrième trimestre.

----------

Upland Resources Ltd - Société pétrolière et gazière en amont axée sur la Malaisie - lève 1,7 million de GBP à 0,6 pence chacun par souscription directe et placement. "Bien que la taille de la levée de fonds ait été augmentée de 1,2 million GBP à 1,743 million GBP, la société a choisi de prendre moins que la demande de 3 millions GBP reçue", a ajouté Upland.

----------

Corre Energy BV - Producteur de solutions de stockage d'énergie renouvelable et d'hydrogène vert basé à Groningen, Pays-Bas - Propose de lever 7 millions d'euros par placement. Le prix par action sera déterminé après le processus de construction du livre d'ordres. Le produit de la vente sera utilisé pour développer l'actif de la société à Zuidwending aux Pays-Bas et le centre d'hydrogène vert au Danemark.

----------

Amedeo Air Four Plus Ltd - Société d'investissement dans l'aviation basée à Guernesey - Prévoit de restituer 28 millions de GBP aux actionnaires par le biais d'un rachat obligatoire partiel des actions. Dit que 43,4 millions d'actions seront rachetées à 64,50 pence chacune. Le versement trimestriel sera également porté de 1,5 pence à 1,75 pence par action.

----------

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.