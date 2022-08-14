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SHANTI OVERSEAS (INDIA) LIMITED

(SHANTI)
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14:03SHANTI OVERSEAS INDIA : Newspaper Advertisements
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17/05Shanti Overseas (India) Limited annonce ses résultats financiers pour l'année complète se terminant le 31 mars 2022
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17/05Shanti Overseas (India) Limited annonce ses résultats financiers pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2022
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Shanti Overseas India : Newspaper Advertisements

14/08/2022 | 14:03
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Disclaimer

Shanti Overseas India Ltd. published this content on 14 August 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 14 August 2022 12:02:09 UTC.


© Publicnow 2022
Toute l'actualité sur SHANTI OVERSEAS (INDIA) LIMITED
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17/05Shanti Overseas (India) Limited annonce ses résultats financiers pour l'année complète ..
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17/05Shanti Overseas (India) Limited annonce ses résultats financiers pour le quatrième trim..
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Données financières ()
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Graphique SHANTI OVERSEAS (INDIA) LIMITED
Durée : Période :
Shanti Overseas (India) Limited : Graphique analyse technique Shanti Overseas (India) Limited | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique SHANTI OVERSEAS (INDIA) LIMITED
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Dirigeants et Administrateurs
Karuna Kacholia Chief Financial Officer
Ramita Otwani Secretary & Compliance Officer
Sudeep Satyendra Saxena Independent Non-Executive Director
Pooja Chordia Independent Non-Executive Director
Shribala Mandhanya Independent Non-Executive Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
SHANTI OVERSEAS (INDIA) LIMITED26.07%4
NESTLÉ S.A.-10.09%335 243
MONDELEZ INTERNATIONAL, INC.-3.18%87 990
ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY28.13%48 545
THE KRAFT HEINZ COMPANY7.72%47 388
THE HERSHEY COMPANY16.69%46 277