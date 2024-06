Shanti Spintex Limited est une société basée en Inde, dont l'activité principale est la fabrication et la vente de tissus denim. L'entreprise fabrique différents types de tissus denim tels que le denim power stretch spandex, le denim tricoté, le denim léger, le denim rigide, le denim surteint et le denim 3/1 à finition plate. Les installations de production de la société sont en mesure de produire des tissus gris dans différents modèles tels que l'armure sergé, l'armure ratière tricotée, l'armure ratière structurée, l'armure sergé cassé et l'armure satin. L'entreprise propose des tissus denim dans diverses nuances telles que le bleu indigo, le noir de soufre, le gris de soufre, le bleu halogène et l'écru. Les activités de l'entreprise englobent l'utilisation de divers types de fils tels que le fil de coton, le fil à anneaux, le fil de viscose, le fil de bouclage, l'élasthanne de coton, l'élasthanne de polyester, le Tencel, le lyocell et bien d'autres encore. L'entreprise se procure également directement des tissus gris sur le marché, qui sont ensuite envoyés pour finition, puis vendus aux clients.

Secteur Textiles et Cuirs