Shantidoot Infra Services Limited est une entreprise basée en Inde, qui est engagée dans le secteur de la construction. Les services offerts par la société comprennent des infrastructures résidentielles, des infrastructures éducatives, des infrastructures hospitalières et des infrastructures hôtelières. La société exerce ses activités dans un seul secteur, à savoir les contrats de construction et les contrats de travaux : Contrat de construction et Contrat de travaux. Ses projets comprennent le Gautam Institute of Nursing and Paramedics, la rénovation de l'étang Kerua dans le cadre de la M.I. Division Nalanda (Block - Giriyak), la rénovation de l'étang Motibigha Talab dans le cadre de la M.I. Division Nalanda (Block - Sarmera), et la rénovation de l'étang Puskarni Talab dans le cadre de la M.I. Division Nalanda (Block - Silao). Les projets de la société se répartissent principalement en deux segments : le secteur gouvernemental et le secteur privé.

