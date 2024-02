Shanxi Coal International Energy Group Co.,LTD opère principalement par le biais de trois secteurs d'activité, à savoir le secteur de la production de charbon, le secteur de la vente et du transport de charbon et le secteur du commerce non charbonnier. Le segment de la production de charbon est impliqué dans la production de charbon brut et de charbon nettoyé pour la production de charbon à coke et de charbon électrique. Le segment Vente et transport de charbon est impliqué dans la vente et le transport de charbon électrique, de charbon à coke, de charbon anthracite et de charbon semi-anthracite, qui sont principalement utilisés dans les industries de l'énergie électrique et de la métallurgie. Le secteur du commerce non charbonnier s'occupe du commerce d'autres produits minéraux et de l'acier. La société exerce ses activités sur le marché intérieur et sur le marché extérieur.