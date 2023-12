Shanxi Coking Co., Ltd. est une société chinoise dont l'activité principale est la fabrication et la vente de coke et de produits chimiques connexes. Les principaux produits de la société comprennent le coke métallurgique et d'autres produits chimiques, tels que le méthanol, le noir de carbone, le sulfate d'ammonium, le naphtalène industriel, l'asphalte modifié, le benzène pur et autres. La société exerce principalement ses activités sur le marché national.