Les actions chinoises ont reculé mardi, entraînées par les actions cycliques telles que les métaux, tandis que les entreprises technologiques ont stimulé les actions de Hong Kong.

Les sociétés de métaux non ferreux ont été à l'origine des baisses en Chine, perdant 3,4 %, tandis que les actions liées au charbon ont chuté de 1,3 %.

Les stratèges d'UBS ont relevé le MSCI China equities à "surpondérer" car l'indice a un poids plus élevé dans la consommation où ils voient des signes précoces d'amélioration et a été peu affecté par la faiblesse du secteur de l'immobilier.

** Le principal marché boursier chinois, Shanghai, a chuté, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong était en hausse.

** À la mi-journée, l'indice composite de Shanghai était en baisse de 0,41 %, à 3 032,13 points.

** L'indice CSI300 a baissé de 0,56%, avec un sous-indice du secteur financier en hausse de 0,57%, le secteur de la consommation de base en hausse de 0,81%, l'indice immobilier en baisse de 0,79% et le sous-indice des soins de santé en baisse de 0,55%.

** Les actions chinoises H-shares cotées à Hong Kong ont augmenté de 1,85% à 5 939,12, tandis que l'indice Hang Seng était en hausse de 1,64% à 16 782,71.

** L'indice de Shenzhen, plus petit, a baissé de 0,27%, l'indice ChiNext Composite des start-ups a reculé de 0,31% et l'indice STAR50 de Shanghai, axé sur la technologie, a perdu 0,78%.

** Dans la région, l'indice MSCI des valeurs asiatiques hors Japon a progressé de 0,91 %, tandis que l'indice japonais Nikkei a augmenté de 0,32 %.

** Le yuan était coté à 7,2447 pour un dollar américain, soit 0,01% de moins que la clôture précédente de 7,244.

** Les plus grands gains en pourcentage sur l'indice principal Shanghai Composite ont été Wuhan Xingtu Xinke Electronics, sautant 20,04%, suivi par des gains d'environ 10% dans Jiangsu Yabang Dyestuff et Star Lake Bioscience Co Inc Zhaoqing Guangdong.

** Les plus fortes pertes en pourcentage ont été enregistrées par Shanxi Lanhua Sci-Tech Venture, Wingtech Technology et Guangxi Huaxi Nonferrous Metal, qui ont chacune chuté d'environ 10 %. (Reportage de Shanghai Newsroom ; Rédaction de Savio D'Souza)