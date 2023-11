Shapeways Holdings, Inc, anciennement Galileo Acquisition Corp, est une société de fabrication numérique. La société propose une plateforme de fabrication numérique, qui transforme les conceptions numériques en produits physiques. Sa plateforme de fabrication propose aux clients l'accès à la fabrication par le biais de l'automatisation et de la numérisation. Elle propose la fabrication numérique à une gamme de clients, notamment des ingénieurs de projet et des entreprises. L'entreprise accompagne ses clients tout au long du processus de conception, de pré-production, de fabrication et de livraison dans un large éventail d'industries, de matériaux, de volumes de pièces et d'options de livraison. Son logiciel prend en charge la commande, l'analyse des pièces, la planification de la fabrication, la pré-production et la fabrication. Elle opère dans un seul secteur, qui se concentre sur la fourniture de services de fabrication additive d'impression tridimensionnelle (3D) aux clients. La société utilise environ 11 technologies de fabrication additive pour produire des pièces dans environ 90 matériaux et finitions.

Secteur Matériels et logiciels intégrés