Shapeways Holdings, Inc. est une entreprise de fabrication numérique. La société offre à ses clients une plateforme de fabrication numérique de bout en bout qui leur permet de transformer rapidement des conceptions numériques en produits physiques. Sa plateforme de fabrication permet aux clients d'accéder à une fabrication de qualité du début à la fin grâce à l'automatisation et à la numérisation. Elle propose la fabrication numérique à un large éventail de clients, des ingénieurs spécialisés dans les projets aux grandes entreprises. L'entreprise accompagne ses clients tout au long des processus de conception, de préproduction, de fabrication et de livraison dans un large éventail d'industries, de matériaux, de volumes de pièces et d'options de livraison. Son logiciel prend en charge la commande, l'analyse des pièces, la planification de la fabrication, la préproduction et la fabrication. L'entreprise utilise environ 12 technologies de fabrication additive pour produire des pièces dans plus de 120 matériaux et finitions. Elle dispose d'installations de fabrication à Livonia et Charlotte, dans le Michigan, aux États-Unis, et à Eindhoven, aux Pays-Bas.

Secteur Matériels et logiciels intégrés