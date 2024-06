Share India Securities Limited est une société de services financiers basée en Inde, axée sur la technologie et centrée sur le client. La société se concentre sur la construction de plateformes de négociation basées sur l'intelligence artificielle (IA) qui utilisent l'apprentissage automatique et les méthodologies de recherche axées sur les connaissances pour analyser les données et aider les clients de détail. La société exerce des activités de courtage d'actions et de valeurs mobilières, de courtage de dérivés de matières premières, de courtage de dérivés d'actions, de courtage de dérivés de devises, de gestion de portefeuille, d'analyse de recherche, de distribution de fonds communs de placement, et d'investissement, d'achat, de vente ou d'autres opérations sur toutes sortes de titres et d'autres activités connexes. La société fournit également des services de conseil en investissement. Elle facilite également la négociation sur sa plateforme technologique en ligne, qui comprend diverses stratégies basées sur des algos à choisir et à exécuter, par l'intermédiaire de son terminal de négociation en ligne, de son application mobile et de son unité de négociation.