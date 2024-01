Share India Securities Limited est une société de services financiers basée en Inde. La société exerce des activités de courtage d'actions et de titres, de courtage de dérivés de matières premières, de courtage de dérivés d'actions, de courtage de dérivés de devises, de gestion de portefeuille, d'analyse de recherche, de distribution de fonds communs de placement et d'investissement, d'achat, de vente ou d'autres opérations sur toutes sortes de titres et d'autres activités connexes. Les segments de la société comprennent le courtage d'actions et les activités de négociation, l'assurance, la banque d'affaires et les NBFC. Les produits et services de la société comprennent le courtage et le dépôt, la banque d'affaires, les sociétés financières non bancaires (NBFC), les fonds communs de placement et l'assurance. Les filiales de la société comprennent Share India Capital Services Private Limited, Share India Fincap Private Limited, Share India Securities (IFSC) Private Limited, Share India Insurance Brokers Private Limited et d'autres.