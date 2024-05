Sharecare, Inc. est une société de santé numérique qui aide les gens à gérer leur santé en un seul endroit. La société propose une plateforme de santé virtuelle conçue pour aider les personnes, les patients, les prestataires, les employeurs, les plans de santé, les organisations gouvernementales et les communautés à optimiser le bien-être des individus et des populations en suscitant des changements de comportement positifs. La société propose Sharecare+, une solution de défense numérique conçue pour apporter de la valeur grâce à la navigation dans les prestations, à l'engagement clinique, aux soins virtuels et à la gestion des cas chroniques et de l'utilisation. Sa plateforme offre un environnement accessible, interactif, personnalisé et gratifiant qui vise à transformer l'engagement des utilisateurs avec leurs soins de santé d'épisodique à quotidien. La plateforme fournit une destination unique pour les personnes, les patients et les soignants afin d'accéder à du contenu cliniquement révisé, de se connecter numériquement avec d'autres patients, des membres de la communauté et des professionnels de la santé, et d'adopter des plans d'action fournis par des professionnels de la santé.

Secteur Logiciels