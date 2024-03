Sharecare, Inc. (Sharecare) est une société de santé numérique qui aide les gens à gérer leur santé en un seul endroit. La plateforme de la société est un centre numérique de santé et de bien-être qui unifie les éléments de la santé individuelle et communautaire en une seule expérience. Sa plateforme comprend une application mobile unique disponible sur le système d'exploitation iPhone (iOS), Android et le Web, ainsi qu'une suite d'infrastructures et de services commerciaux hébergés dans le nuage Amazon Web Services (AWS). Sa plateforme de santé virtuelle basée sur des données est conçue pour aider les personnes, les patients, les prestataires, les employeurs, les plans de santé, les organisations gouvernementales et les communautés. La plateforme offre une destination unique aux personnes, aux patients et aux soignants pour accéder à du contenu cliniquement révisé, se connecter numériquement avec d'autres patients, des membres de la communauté et des professionnels de la santé, et adopter des plans d'action fournis par des professionnels de la santé d'institutions.

Secteur Logiciels