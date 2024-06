La Sharjah Islamic Bank PJSC est une institution financière basée aux Émirats arabes unis qui offre des services bancaires, financiers et d'investissement conformément aux principes de la charia islamique. La banque est principalement active dans trois secteurs d'activité : le secteur gouvernemental et corporatif fournit une gamme de produits et de services financiers islamiques aux entreprises, aux institutions et aux départements gouvernementaux ; le secteur de détail fournit une gamme de services financiers islamiques aux particuliers, et le secteur d'investissement et de trésorerie comprend les investissements de la banque et d'autres activités sur le marché monétaire. La Banque exploite un réseau de 26 succursales réparties dans les Émirats arabes unis. Les filiales détenues à 100 % par la Banque comprennent Sharjah National Hotels (SNH), qui exploite des hôtels et des centres de villégiature, des services de restauration et des services connexes ; Sharjah Islamic Financial Services (SIFS), qui fournit des services d'intermédiation sur le marché local conformes à la charia ; Contact Marketing, et ASAS Real Estate.

Secteur Banques