Lors de sa réunion du 30 mai 2024, le comité de nomination et de rémunération du conseil d'administration de Sharma East India Hospitals & Medical Research Ltd. a recommandé la nomination de Mme Radhika Sathe en tant qu'administratrice supplémentaire (non exécutive) de la société, avec effet au 30 mai 2024. Le conseil d'administration a examiné et approuvé la nomination de Smt.

Radhika Sathe en tant qu'administrateur supplémentaire (non exécutif) de la société avec effet au 30 mai 2024. Elle a été nommée simultanément membre du comité d'audit, du comité de nomination et de rémunération et du comité des relations avec les parties prenantes de la société, avec effet immédiat. Smt.

Radhika Sathe est médecin de profession et possède une très bonne connaissance et expérience de l'industrie médicale et des soins de santé.