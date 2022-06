Le "gros paquet" : Comment la Russie a été poussée au défaut de paiement

Vous trouverez ci-dessous un résumé des moments clés qui ont mené à ce point.

Vers 23h30 (2230 GMT) le 25 février, le lendemain de l'entrée des troupes russes en Ukraine, les experts de l'Union européenne à Bruxelles ont déclaré qu'un ensemble de sanctions sur lequel ils avaient travaillé pendant des jours, ou le "Grand paquet" comme ils l'ont appelé, était prêt.

Juste avant minuit, la Commission européenne a annoncé https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/02/25/russia-s-military-aggression-against-ukraine-eu-imposes-sanctions-against-president-putin-and-foreign-minister-lavrov-and-adopts-wide-ranging-individual-and-economic-sanctions les mesures.

Alors que les réunions d'urgence du Groupe des Sept et de l'UE avaient auparavant fait comprendre qu'une réponse allait être apportée, le paquet a nommé Vladimir Poutine et son à diplomate Sergey Lavrov personnellement, et, comme il est apparu plus tard, a gelé quelque 300 milliards de dollars des réserves de la banque centrale russe.

"C'est vraiment le moment où nous avons dit, ok, eh bien nous l'avons fait", a déclaré une source européenne à Reuters. "C'était, je pense, un moment très charnière pour beaucoup de gens autour d'une table".

Von der Leyen de l'UE expose les sanctions contre la Russie

ACTION SWIFT

Quelques jours plus tard, le 2 mars, l'UE a de nouveau frappé https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/02/russia-s-military-aggression-against-ukraine-eu-bans-certain-russian-banks-from-swift-system-and-introduces-further-restrictions en interdisant à sept banques russes l'accès à SWIFT, un système international de messagerie financière crucial pour les transactions transfrontalières.

L'expulsion des créanciers russes de SWIFT a longtemps été considérée comme une "option nucléaire", mais l'invasion l'a mise sur la table et lorsque l'UE a décidé de l'activer, les employés du siège de SWIFT, juste à côté de Bruxelles, étaient prêts.

La seule question était de savoir de combien de temps ils disposaient pour mettre en œuvre le mouvement, "cinq jours ou cinq minutes ?", a déclaré une autre source. Au final, c'était 10-12 jours.

LES PREMIÈRES COUPES, MAIS PAS LES PLUS PROFONDES

L'agence de notation S&P Global avait déjà retiré à Moscou sa note d'investissement tant convoitée le 26 février et les obligations russes s'étaient effondrées, mais un coup plus dur a suivi le 15 mars, lorsque l'UE a demandé aux principales agences de crédit de cesser de noter la dette russe sous peine de perdre leur licence d'exploitation dans l'Union.

"Nous avons été pris de court, nous n'avons certainement pas reçu d'avertissement préalable", a déclaré un analyste principal d'une agence de notation. "En gros, la question était de savoir si cela signifiait que nous ne pouvions plus noter la Russie". Il s'est avéré que la réponse était oui.

Poussés à la défaillance Poussés à la défaillance

PREMIÈRE ÉCHÉANCE DE DÉFAUT

Avec autant d'obstacles dressés, on s'attendait à ce que la Russie fasse défaut sur ses premiers paiements obligataires post-sanctions soit le 16 mars, soit un mois plus tard à la fin d'une "période de grâce" de 30 jours.

Cependant, une "dérogation" spéciale aux sanctions américaines accordée par l'Office of Foreign Assets Control du Trésor a permis aux paiements d'être effectués.

CONSÉQUENCES INVOLONTAIRES

Le 8 avril, une semaine avant l'entrée en vigueur de l'interdiction de l'UE sur les notations russes, S&P a déclaré la Russie en "défaut sélectif" après que Moscou ait déclaré qu'elle prévoyait d'effectuer les prochains paiements obligataires en roubles plutôt qu'en dollars, leur monnaie d'émission.

Le 3 mai cependant, peu avant l'échéance du paiement, le Kremlin a fait volte-face et a payé en dollars.

CHOC POUR LE SYSTÈME

Quelques jours plus tard, la Russie avait pourtant trébuché.

Le 11 mai, des créanciers aux yeux aiguisés ont remarqué que Moscou avait omis d'ajouter 1,9 million de dollars d'intérêts supplémentaires qui s'étaient accumulés sur les obligations qui n'étaient payées que dans leurs périodes de grâce plutôt qu'à temps. Ils ont contacté la chambre de compensation Euroclear, puis l'équivalent sur le marché obligataire d'un arbitre de paiement d'assurance - le Credit Derivative Determinations Committee https://www.cdsdeterminationscommittees.org/cds/the-russian-federation qui a jugé qu'un "événement de crédit" s'était produit.

La somme était trop faible pour déclencher des clauses de défaut dans toutes les obligations internationales de la Russie, mais cela signifiait que certains investisseurs s'attendaient à recevoir des paiements d'assurance contre le défaut de paiement.

Mais lorsque le Trésor américain a précisé sur son site Web que l'achat d'obligations russes sur le marché ouvert, ou "secondaire", était interdit, ce processus d'assurance CDS a dû être interrompu car on ne savait plus quoi faire des obligations concernées.

"C'est un peu comme si votre maison brûlait et que la compagnie d'assurance se retournait et prétendait que ce n'était pas le bon type d'incendie", a déclaré Joe Delvaux, gestionnaire de portefeuille de dettes en difficulté sur les marchés émergents chez Amundi, le plus grand gestionnaire de fonds européen. "La réalité est que ces sanctions sont un choc pour le système".

CONSÉQUENCES PRÉVUES

L'étape qui a rendu le défaut de paiement de la Russie inévitable a cependant été la décision de Washington, le 24 mai, de laisser expirer la dérogation qui avait permis aux détenteurs d'obligations américaines de recevoir les paiements de la Russie.

Une semaine plus tard, l'UE a également sanctionné l'agent payeur national de la Russie, son National Settlement Depository (NSD), qu'elle avait utilisé pour effectuer les paiements.

Moscou a reproché à l'Occident de forcer un "défaut artificiel", son ministre des finances Anton Siluanov qualifiant la situation de "farce".

Cependant, les vétérans de la politique mondiale impliqués dans le processus affirment que ces sanctions sont sans précédent mais pleinement justifiées.

"Il s'agissait d'actions très significatives qui répondaient à l'ampleur des actions entreprises par la Russie", a déclaré Agustin Carstens, le chef de l'organe de coordination des banques centrales du monde, la Banque des règlements internationaux.

Biden souligne le pouvoir des sanctions américaines